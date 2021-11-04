عربي-دولي

هل أُصيب شخص بالعمى في هذا البلد بعد تلقيه لقاح "كورونا"؟

Lebanon 24
04-11-2021 | 12:00
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كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدرعة تافيلالت في المغرب، ملابسات قضية إصابة مريض (44 عاما) بالعمى بشكل مفاجئ عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح مضاد لكورونا.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت بالتحريات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتم استقدام المريض إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، وأجريت له الكشوفات الضرورية، وتبين أنه تلقى الجرعة الأولى يوم 20 تموز الماضي، والجرعة الثانية يوم 10 آب، ولحظة الكشف عليه تبين أنه يعاني من ارتفاع ضغط العيون (الغلوكوما)".

وأضافت: "تم التكفل بالمريض في مصلحة طب العيون بمستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز التابع للمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، حيث يتابع العلاج والفحوصات الضرورية".

وأكدت المديرية، أنه "لا علاقة بين تلقي المريض للجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا وإصابته بارتفاع ضغط العيون"، داعية مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية إلى "التأكد من المعطيات والتحري من صحة المعلومات قبل النشر، تجنبا لكل ما من شأنه تغليط الرأي العام والمس بالمجهودات التي تبذلها الدولة في محاربة كورونا والنجاح الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح".
المصدر: روسيا اليوم
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