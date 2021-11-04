21
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
هل أُصيب شخص بالعمى في هذا البلد بعد تلقيه لقاح "كورونا"؟
Lebanon 24
04-11-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدرعة تافيلالت في المغرب، ملابسات قضية إصابة مريض (44 عاما) بالعمى بشكل مفاجئ عقب تلقيه الجرعة الثانية من لقاح مضاد لكورونا.
وقالت المديرية في بيان لها، إن "المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت بالتحريات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتم استقدام المريض إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، وأجريت له الكشوفات الضرورية، وتبين أنه تلقى الجرعة الأولى يوم 20 تموز الماضي، والجرعة الثانية يوم 10 آب، ولحظة الكشف عليه تبين أنه يعاني من ارتفاع ضغط العيون (الغلوكوما)".
وأضافت: "تم التكفل بالمريض في مصلحة طب العيون بمستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز التابع للمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، حيث يتابع العلاج والفحوصات الضرورية".
وأكدت المديرية، أنه "لا علاقة بين تلقي المريض للجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا وإصابته بارتفاع ضغط العيون"، داعية مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية إلى "التأكد من المعطيات والتحري من صحة المعلومات قبل النشر، تجنبا لكل ما من شأنه تغليط الرأي العام والمس بالمجهودات التي تبذلها الدولة في محاربة كورونا والنجاح الذي حققته الحملة الوطنية للتلقيح".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
06:00 | 2021-11-04
04/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
12:34 | 2021-11-04
04/11/2021 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
03:10 | 2021-11-04
04/11/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
05:00 | 2021-11-04
04/11/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
08:13 | 2021-11-04
04/11/2021 08:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2021-11-04
فضيحة في هولندا.. البلديات تستهدف المساجد بعملية تجسس
17:00 | 2021-11-04
بوتين يعلن شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا "إلى الأبد"
16:30 | 2021-11-04
البنتاغون يؤكد التزام الولايات المتحدة بمخرجات "حوار تموز" مع بغداد
16:00 | 2021-11-04
مستشار البرهان يؤكد أن تشكيل الحكومة "بات وشيكا"
15:30 | 2021-11-04
الأسباب مجهولة.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد بالأردن (فيديو)
15:00 | 2021-11-04
ما دور الاحتلال الإسرائيلي بتطورات أزمة السودان إثر الانقلاب؟
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 01:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 01:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 01:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact