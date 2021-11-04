قرار جديد ضد المتهم بجريمة الإسماعيلية

قررت نيابة الإسماعيلية اليوم الخميس، إحالة المتهم فى جريمة قتل الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات.وشهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة قتل بشعة حيث أقدم شاب في العشرينات من عمره يدعى "عبد الرحمن نظمى، وشهرته "عبد الرحمن دبور" يعمل في بيع الموبيليا، كما عمل فترة بائع أسماك بمنطقة حى السلام بمدينة الإسماعيلية، على ذبح أحمد حلمى وشهرت أحمد نزاجة، كان يعمل سمكرى سيارات، وخلال الفترة الأخيرة كان يعمل فى إصلاح وبيع العجل المستعمل، مقيم في نفس العنوان، بقتل الأخيرة وذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجسته، ثم أصاب إثنين من المواطنين خلال مرورهم بمسرح الجريمة في تقاطع شارع بحرى وطنطا بحى ثانٍ الإسماعيلية.وتمكن الأهالى من السيطرة على القاتل وإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة وبحوزته سلاح الجريمة.وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان" قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وبالفحص، تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة، التى أصدرت حكمها بالحبس 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.