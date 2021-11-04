تركيا تنفي نيتها نقل منظومة "إس 400" وتؤكد رغبتها في مقاتلات "إف 35" الأميركية

نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، صحة التقارير التي تشير إلى نقل بلاده منظومة "إس- 400" الروسية إلى قاعدة إنجرليك في أضنة، لافتا إلى رغبة بلاده في العودة إلى برنامج مقاتلات "إف 35" الأميركية.

وقال قالين، في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إن تي في" التركية اليوم الخميس، إن "الادعاءات حول نقل منظومة ’إس – 400’ إلى قاعدة أنجرليك في أضنة غير صحيحة. ونرغب بالعودة لبرنامج مقاتلات ’إف – 35’".تأتي تصريحات قالين تأكيدا لما نقلته وسائل إعلام تركية عن مصادر في وزارة الدفاع، التي نفت أيضا الأنباء حول وجود نية لنقل منظومة الدفاع الصاروخي.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن أنقرة لا تزال عازمة على شراء دفعة ثانية من منظومة "إس- 400"، في خطوة ربما تعمق الخلاف مع واشنطن التي أخرجت تركيا من برنامج مقاتلات "إف- 35" لهذا السبب.وقعت روسيا وتركيا اتفاق شراء المنظومة في كانون الأول عام 2017، في العاصمة أنقرة، وبدأت جهود التسليم التي تسببت في أزمة لأنقرة مع واشنطن، في منتصف تموز 2019.ودعت واشنطن أنقرة إلى التخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها، بمنظومة "باتريوت"؛ مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات.أفادت وسائل إعلام تركية بأن اجتماعا بين مسؤولين من وزارتي الدفاع التركية والأميركية سوف يعقد في واشنطن، لبحث القضية المتعلقة بمقاتلات "إف 35"، بعد استبعاد أنقرة من البرنامج.