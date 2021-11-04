21
o
بيروت
23
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تركيا تنفي نيتها نقل منظومة "إس 400" وتؤكد رغبتها في مقاتلات "إف 35" الأميركية
Lebanon 24
04-11-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، صحة التقارير التي تشير إلى نقل بلاده منظومة "إس- 400" الروسية إلى قاعدة إنجرليك في أضنة، لافتا إلى رغبة بلاده في العودة إلى برنامج مقاتلات "إف 35" الأميركية.
وقال قالين، في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إن تي في" التركية اليوم الخميس، إن "الادعاءات حول نقل منظومة ’إس – 400’ إلى قاعدة أنجرليك في أضنة غير صحيحة. ونرغب بالعودة لبرنامج مقاتلات ’إف – 35’".
تأتي تصريحات قالين تأكيدا لما نقلته وسائل إعلام تركية عن مصادر في وزارة الدفاع، التي نفت أيضا الأنباء حول وجود نية لنقل منظومة الدفاع الصاروخي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن أنقرة لا تزال عازمة على شراء دفعة ثانية من منظومة "إس- 400"، في خطوة ربما تعمق الخلاف مع واشنطن التي أخرجت تركيا من برنامج مقاتلات "إف- 35" لهذا السبب.
وقعت روسيا وتركيا اتفاق شراء المنظومة في كانون الأول عام 2017، في العاصمة أنقرة، وبدأت جهود التسليم التي تسببت في أزمة لأنقرة مع واشنطن، في منتصف تموز 2019.
ودعت واشنطن أنقرة إلى التخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها، بمنظومة "باتريوت"؛ مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات.
أفادت وسائل إعلام تركية بأن اجتماعا بين مسؤولين من وزارتي الدفاع التركية والأميركية سوف يعقد في واشنطن، لبحث القضية المتعلقة بمقاتلات "إف 35"، بعد استبعاد أنقرة من البرنامج.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
06:00 | 2021-11-04
04/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
12:34 | 2021-11-04
04/11/2021 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض بسعر الدولار.. هكذا افتتحت السوق الموازية
03:10 | 2021-11-04
04/11/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
Lebanon 24
معركة الرئاسة في تصريحات قرداحي، فماذا عن فرنجية وباسيل؟
05:00 | 2021-11-04
04/11/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
08:13 | 2021-11-04
04/11/2021 08:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2021-11-04
فضيحة في هولندا.. البلديات تستهدف المساجد بعملية تجسس
17:00 | 2021-11-04
بوتين يعلن شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا "إلى الأبد"
16:30 | 2021-11-04
البنتاغون يؤكد التزام الولايات المتحدة بمخرجات "حوار تموز" مع بغداد
16:00 | 2021-11-04
مستشار البرهان يؤكد أن تشكيل الحكومة "بات وشيكا"
15:30 | 2021-11-04
الأسباب مجهولة.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سد بالأردن (فيديو)
15:00 | 2021-11-04
ما دور الاحتلال الإسرائيلي بتطورات أزمة السودان إثر الانقلاب؟
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 01:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 01:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 01:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact