عربي-دولي

مصر وليبيا توقعان بروتوكولا للربط الإلكتروني

Lebanon 24
04-11-2021 | 14:30
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وقّعت الجهات المختصة في كل من مصر وليبيا بروتوكولا للربط الإلكتروني بين البلدين، وهو ما يمهد لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، فقد وقّع الجانب الليبي وزارة العمل والتأهيل بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب المصري ضمن خطة الوزارة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
 
وقال المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل الليبية إن هذا التوقيع يأتي تمهيدا لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه يستهدف "ضبط بيانات استجلاب العمالة وتنظيم عملية دخولها للبلاد، والمشاركة في إعمار البلاد ضمن مشروع عودة الحياة الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة".

يشار إلى أن اجتماعا في ديوان عام وزارة القوى العاملة المصرية، كان قد ضم كلا من وزير العمل الليبي علي العابد، ووزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، في حزيران الماضي، وقررا فيه تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارتين، تمهيدا لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وكانت مصر وليبيا قد وقعتا مجموعة من الاتفاقيات بخصوص التعاون في مجالات القوى العاملة بين البلدين، من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار.

واقترح الوزير المصري تطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية فى ليبيا، وتعهدا بتوفير الموارد اللازمة والخبرات من مصر لوزارة العمل الليبية في هذا الشأن.

كما اقترح كذلك تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين في مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات في الوزارة، لنقل الخبرة لهم.
المصدر: سبوتنيك
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