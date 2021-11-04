البنتاغون يؤكد التزام الولايات المتحدة بمخرجات "حوار تموز" مع بغداد

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في العراق، والتعهدات المتعلقة بالانتقال إلى الدور غير القتالي في نهاية هذا العام.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي إن الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها في البيان المشترك الذي أعقب الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو الماضي"، مضيفة أن واشنطن "ستواصل العمل لتحقيق هذا الهدف مع الشركاء العراقيين".وأكدت ماكنولتي أن "هذا التنسيق مستمر من خلال المحادثات الفنية العسكرية الجارية بشأن الانتقال إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية".وشددت ماكنولتي أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لدعم قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة في قتالها ضد داعش".وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الخميس، استمرار المشاورات مع قوات التحالف الدولي بشأن انتقالها إلى الدور غير القتالي في نهاية هذا العام.وقالت في بيان إن "الحكومة العراقية أكدت التزامها مجددا بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية".وذكر البيان أن اجتماعا جرى اليوم بين مسؤولين عراقيين كبار، بينهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع قائد قوات التحالف الدولي في العراق جون برينان، وتم الاتفاق خلاله على "الاستمرار بعقد الاجتماعات لغرض استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء من انتقال قوات التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام".وفي بيان مشترك صدر في تموز الماضي قالت واشنطن وبغداد إن العلاقة الأمنية بينهما ستنتقل بالكامل إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.وفي تموز الماضي أيضا، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع بغداد.وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".