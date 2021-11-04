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مستشار البرهان يؤكد أن تشكيل الحكومة "بات وشيكا"

Lebanon 24
04-11-2021 | 16:00
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أكد الجيش السوداني الذي يدير شؤون البلاد في ظل إعلانه حل مجلسي الوزراء والسيادة، أن تشكيل حكومة السودان "بات وشيكا".
ونقل تلفزيون السودان، الخميس، عن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قوله إن “تشكيل الحكومة بات وشيكا".
وأضاف وفقا لفرانس برس، "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية"، من دون مزيد من التفاصيل.
وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول حالة الطوارئ وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن "غالبية الوزراء اعتقلوا "من قبل قوة عسكرية".
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
ومساء الأربعاء، أكد بيانٌ مشترك للإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، الوقوفَ مع الشعب السوداني وتطلعاتِه نحو الديمقراطية. كما طالب البيان الرباعي بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فوراً في السودان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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