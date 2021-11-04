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أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحدا

Lebanon 24
04-11-2021 | 12:59
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غرد أحد الأمراء السعوديين قائلا إن الإيرانيين إذا تمكنوا في المنطقة فلن يرحموا أحدا.

وحسب ما نشره الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه في موقع "تويتر"، نعى على المدافعين عن المشروع الإيراني، مؤكدا أنهم لا يدركون خطورته.

وقال: "بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية".
 
 
ونصح الأمير السعودي قائلا: "إذا تمكنوا (يقصد الإيرانيين)، لن يرحموا أحد وما يحدث في سوريا والعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل، اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم".
المصدر: سبوتنيك
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