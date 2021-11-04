أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحدا

بعض الساسةوالإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية لكنهم لا يدركون بأنه خطر على الأمة العربية والإسلامية وإذا تمكنوا لن يرحموا أحد وما يحدث في سورياوالعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل, اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم
— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 3, 2021
بعض الساسةوالإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية لكنهم لا يدركون بأنه خطر على الأمة العربية والإسلامية وإذا تمكنوا لن يرحموا أحد وما يحدث في سورياوالعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل, اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم