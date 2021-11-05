عربي-دولي

مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لتصنيف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
05-11-2021 | 01:00
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قدم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون لحث وزارة الخارجية الأميركية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية .

وأعضاء الحزب الذي قدموا المذكرة هم: تيد كروز، وجيم إينهوفي ورون جاكسون وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين.

وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون " لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسميا بجماعة الإخوان المسلمين على حقيقتها ، كمنظمة إرهابية".

وأضاف "أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف."

وأكد أنه   "من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وكان السيناتور الجمهوري، تيد كروز قد انتقد إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من لجنة الاعتمادات بسبب منع مبلغ 130 مليون دولار كمساعدات خارجية لمصر، إلا إذا أفرجت القاهرة عن بعض المسجونين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم الأميركي الجنسية، صلاح سلطان، وعلا القرضاوي، ابنة الداعية المصري يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

وجاء انتقاد تيد كروز أثناء التصويت على تعيين المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربرة ليف الثلاثاء.

ووجه كروز انتقادات شديدة اللهجة للديمقراطيين متهما إياهم بالضغط على القاهرة للإفراج على معادي السامية، على حد قوله.
المصدر: الحرة
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