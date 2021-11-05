26
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
فقدان 11 شخصا جراء الفيضانات في إندونيسيا
Lebanon 24
05-11-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن في إندونيسيا أن 11 شخصا فقدوا جراء أمطار غزيرة أعقبتها فيضانات في جزيرة جاوة الرئيسية بالبلاد.
وقالت هيئة مواجهة الكوارث الوطنية إن "أنهار منحدرات جبل أرغونو فاضت وأغرقت 5 قرى في كوتا باتو بمقاطعة جاوة الشرقية، وأن 15 شخصا جرفتهم الفيضانات تم إنقاذ 4 منهم، فيما لا يزال 11 في عداد المفقودين".
وقال رئيس الهيئة غانيب وارسيتو إنه "من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة وزيادتها حتى فبراير المقبل، جزئيا بسبب ظاهرة (لا نينا) الجوية".
بدوره، أشار رئيس قسم الإغاثة في الهيئة أحمد شويرور رحيم، إلى أن "عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة"، وأن "انقطاع الكهرباء وقطع الطرق التي غطاها الطين والركام يعرقل جهود الإنقاذ".
وتسبب الأمطار الموسمية عادة فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا، الأرخبيل المكون من أكثر من 17 ألف جزيرة.
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
06:00 | 2021-11-04
04/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
12:34 | 2021-11-04
04/11/2021 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
14:42 | 2021-11-04
04/11/2021 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
00:13 | 2021-11-05
05/11/2021 12:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
08:13 | 2021-11-04
04/11/2021 08:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2021-11-05
سفير روسيا: إعادة بناء قوس النصر في تدمر وفقا لنموذج روسي ثلاثي الأبعاد
04:30 | 2021-11-05
محاولة الإنقلاب في السودان في مواجهة تمرد جماهيري: اليكم المتوقع حدوثه!
04:00 | 2021-11-05
وزير بريطاني في باريس لمناقشة خلاف الصيد
03:30 | 2021-11-05
ماغدالينا أندرسن في طريقها لتصبح أول رئيسة للحكومة في السويد
03:15 | 2021-11-05
" بتدريب الميليشيات"... تقرير يتهم الصلابي بنقل المرتزقة إلى ليبيا
02:35 | 2021-11-05
قاض تونسي يصدر مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 11:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact