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فقدان 11 شخصا جراء الفيضانات في إندونيسيا

Lebanon 24
05-11-2021 | 03:00
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أعلن في إندونيسيا أن 11 شخصا فقدوا جراء أمطار غزيرة أعقبتها فيضانات في جزيرة جاوة الرئيسية بالبلاد.
وقالت هيئة مواجهة الكوارث الوطنية إن "أنهار  منحدرات جبل أرغونو فاضت وأغرقت 5 قرى في كوتا باتو بمقاطعة جاوة الشرقية، وأن 15 شخصا جرفتهم الفيضانات تم إنقاذ 4 منهم، فيما لا يزال 11 في عداد المفقودين".

وقال رئيس الهيئة غانيب وارسيتو إنه "من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة وزيادتها حتى فبراير المقبل، جزئيا بسبب ظاهرة (لا نينا) الجوية".

بدوره، أشار رئيس قسم الإغاثة في الهيئة أحمد شويرور رحيم، إلى أن "عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة"، وأن "انقطاع الكهرباء وقطع الطرق التي غطاها الطين والركام يعرقل جهود الإنقاذ".

وتسبب الأمطار الموسمية عادة فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا، الأرخبيل المكون من أكثر من 17 ألف جزيرة.
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