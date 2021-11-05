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ماغدالينا أندرسن في طريقها لتصبح أول رئيسة للحكومة في السويد

Lebanon 24
05-11-2021 | 03:30
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من المتوقع أن تصبح وزيرة المالية والخبيرة الاقتصادية ماغدالينا أندرسن أول رئيسة لحكومة السويد، بعد أن اختارها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم لزعامته.
وخلفت أندرسن البالغة 54 عاما ستيفان لوفين في رئاسة الحزب، ومن المتوقع أن تحل مكانه في رئاسة الوزراء، شريطة تصويت البرلمان.

وينبغي على لوفين تقديم استقالته لرئيس البرلمان وتزكية أندرسن خلفا له لتشكيل الحكومة، فيما لم يعلن إطار زمني لذلك بعد.

وكان المؤتمر العادي للحزب انتخب أندرسن بالتزكية باعتبارها المرشحة الوحيدة، حيث أعلن لوفين الذي يتولى منصبه منذ عام 2014 تنحيه بشكل مفاجئ.

وفي حزيران الماضي، أصبح لوفين أول رئيس وزراء سويدي يخسر في تصويت الثقة في البرلمان، إلا أن البلاد تجنبت انتخابات مبكرة وتمكن لاحقا من تشكيل حكومة ائتلافية.
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