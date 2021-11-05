24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أزمة غير مسبوقة داخل مبنى الاستخبارات الأميركية.. البنتاغون قد يتحرك والسبب لقاح كورونا
Lebanon 24
05-11-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سكاي نيوز: قد يواجه الآلاف من ضباط المخابرات قريبًا شبح الفصل لفشلهم في الامتثال لقرار الإدارة الأميركية بشأن اللقاح، مما دفع بعض المشرعين الجمهوريين إلى إثارة مخاوف بشأن استبعاد الموظفين من الوكالات ذات الأهمية الحاسمة للأمن القومي.
وقال النائب الأميركي كريس ستيوارت، النائب الجمهوري عن ولاية يوتا وعضو لجنة المخابرات بمجلس النواب، إن العديد من وكالات الاستخبارات لم يتم تلقيح 20 بالمئة على الأقل من قوتها العاملة حتى أواخر تشرين الأول.
وأوضح ستيوارت أن بعض الوكالات في مجتمع المخابرات المكون من 18 وكالة لديها ما يصل إلى 40 بالمئة من قوتها العاملة غير محصنة، مستشهدا بمعلومات قدمتها الإدارة إلى اللجنة ولكن لم يتم الكشف عنها علنًا.
ورفض تحديد الوكالات لأن المعلومات الكاملة عن معدلات التطعيم كانت سرية.
في حين أنه من المحتمل أن يستمر تلقيح العديد من الأشخاص قبل الموعد النهائي الذي حددته الإدارة في 22 تشرين الثاني ثان للعمال المدنيين، فإن مقاومة التفويض قد تترك الوكالات الرئيسية المسؤولة عن الأمن القومي بدون بعض الأفراد.
ومن الصعب استبدال ضباط المخابرات بشكل خاص بسبب العمل المتخصص للغاية، الذي يقومون به وصعوبات إكمال فحوصات التصريح الأمني.
ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية عدة طلبات لتقديم أرقام لمجتمع المخابرات. كما لم يذكر المكتب ما هي خطط الطوارئ الموضوعة في حالة إقالة الضباط من العمل بسبب عدم الامتثال للتفويض.
ورفض مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز في جلسة استماع الأسبوع الماضي الكشف عن النسبة المئوية للقوى العاملة التي تم تطعيمها، لكنه قال: "لا نتوقع أن تكون هذه مشكلة للمهمة". هناك ما يقدر بنحو 100 ألف موظف في مجتمع الاستخبارات.
معدلات التطعيم التي قدمها ستيوارت هي في الغالب أعلى من تلك الخاصة بعامة سكان الولايات المتحدة.
وجرى تطعيم حوالي 70 بالمئة من البالغين الأميركيين بشكل كامل وتلقى 80 بالمئة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
تابع
الأكثر قراءة
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
Lebanon 24
قرداحي يتحدّى الجميع... لن أستقيل وبلطوا البحر
03:00 | 2021-11-05
05/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
04:42 | 2021-11-05
05/11/2021 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
00:13 | 2021-11-05
05/11/2021 12:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
14:42 | 2021-11-04
04/11/2021 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أصبحت بطاقات تشريج الهواتف الخلوية على سعر الـ3900 ليرة؟
Lebanon 24
هل أصبحت بطاقات تشريج الهواتف الخلوية على سعر الـ3900 ليرة؟
06:06 | 2021-11-05
05/11/2021 06:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-11-05
وزير الصحة الألماني: دخلنا فترة صعبة للغاية من الجائحة
12:30 | 2021-11-05
احتجاجات العراق.. الكاظمي يدعو لتحقيق وساسة البلاد إلى التهدئة
12:00 | 2021-11-05
النمسا ترفع قيود الطيران إلى روسيا اعتبارا من 9 تشرين الثاني
11:30 | 2021-11-05
ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ المكسيك
10:30 | 2021-11-05
رئيس الدفاع المدني الإيراني يكشف عن تعرض بلاده لهجمات جديدة
10:05 | 2021-11-05
أردوغان يلعب كرة السلة مع مجموعة من الشباب! (فيديو)
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 19:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 19:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 19:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact