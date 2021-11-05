عربي-دولي

الحكومة الإيطالية توقع على بروتوكول يسمح بدخول لاجئين أفغان إلى أراضيها

Lebanon 24
05-11-2021 | 07:17
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وقعت الحكومة الإيطالية، بروتوكولاً يسمح لـ1200 لاجئ أفغاني في دول الجوار (إيران وباكستان) بدخول البلاد بصورة قانونية.

وأعلنت الحكومة، توقيع بروتوكول إنشاء "ممرات إنسانية - عمليات إجلاء"، بمقر وزارة الداخلية في روما، للسماح للاجئين الأفغان بدخول البلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، أن المدير العام لسياسات الهجرة، لويجي ماريا فينيالي وقع نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وذلك بحضور وزيرة الداخلية لوتشانا لامورغيزي.

ولفت البيان إلى أنّ الموقعين على الاتفاقية، إضافة إلى وزارتي الداخلية والخارجية، هم المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني الايطالية، من ضمنها جماعة سانت إيجيديو ومنظمة كاريتاس.
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