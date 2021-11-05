عربي-دولي

الأردن.. الديوان الملكي ينفي تقديم تسهيلات لترخيص الأحزاب

Lebanon 24
05-11-2021 | 08:00
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نفى مصدر في الديوان الملكي الأردني اليوم الجمعة، ما ورد على لسان مؤسس حزب تم ترخيصه حديثا عن دور للديوان الملكي أو أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة في تسهيل الترخيص.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فقد قال المصدر لعدد من وسائل الإعلام الأردنية إن الحديث لا يمت للحقيقة بصلة. 

وأضاف أن الديوان "لا يعلم عن الحزب المذكور ولا تربطه صلة بأي من مؤسسيه ولم يقدم أية تسهيلات لتأسيسه أو تأسيس أي حزب آخر"، معربا عن استغرابه لزج أحد الأحزاب باسم الديوان في تصريحات صدرت عنه مؤخراً.
 
 
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