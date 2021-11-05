الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين اجتازا الحدود من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال مشتبهين فيهما اجتازا خط الحدود من سوريا نحو إسرائيل بشكل متعمد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "قامت قوات جيش الدفاع صباح اليوم باعتقال مشتبه فيهما اجتازا خط الحدود من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية بشكل متعمد وذلك في أعقاب كمين منظم في المنطقة الحدودية جنوب هضبة الجولان".وأضاف: "يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود حيث تم نقل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن".