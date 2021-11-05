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رئيس الدفاع المدني الإيراني يكشف عن تعرض بلاده لهجمات جديدة

Lebanon 24
05-11-2021 | 10:30
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كشف العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، اليوم الجمعة، عن احتمال تعرض بلاده لهجمات إلكترونية جديدة، مستقبلاً.

وأفادت وكالة إرنا، ظهر اليوم الجمعة، بأن تصريح رضا جلالي جاءت، قبيل خطبتي صلاة الجمعة، في جامعة طهران، معتبراً أنّ الهجوم السيبراني على نظام الوقود الذكي الذي تعرضت له بلاده "يتصف بالتقنية المتخصصة". 

وأكد رضا جلالي أن "أعداء" بلاده حددوا استراتيجيات الاستهداف والحرب الهجينة ضد إيران، حيث البنية التحتية في البلاد، عبر استغلال شبكات التواصل الاجتماعي القابلة للاختراق، حيث يشهد العالم، في الآونة الأخيرة، تغييرا في طبيعة التهديد. 

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الجانب الأميركي شرع في انتهاج استراتيجية جديدة لتجنب التورط في الحرب مع بلاده، وأخذ يلجأ للحرب الهجينة، وذلك حينما لا يكون هناك خيار أمامه لاتخاذ أي إجراء عسكري، وهو الخيار الأميركي الذي تبدل نتيجة لبلوغ مستوى الردع في المجال العسكري الإيراني.

وشدد رضا جلالي على أن الإخفاقات المتكررة للاستراتيجيات الأمريكية تعد علامة على سوء تقدير الولايات المتحدة نفسها، منوها إلى أن "الفشل" الأميركي بمثابة أكبر وأفضل عنوان يمكن وصفه لتلك الاستراتيجية الأميركية.

وحول واقعة الهجوم على نظام الوقود الذكي في بلاده، الشهر الماضي، أشار المسؤول الإيراني إلى أن يقظة الشعب ومبادرة الإذاعة والتلفزيون النوعية في في بلاده حيال تقديم المعلومات للجمهور، أدت بدورها إلى تحييد هذه المؤامرة، مدعيا أن هذا الهجوم ليس الأول ولن يكون الأخير.

وجاء تعطل خدمات الوقود في إيران، يوم الثلاثاء قبل الماضي، قبيل الذكرى الثانية لاحتجاجات دامية في إيران، بسبب زيادة كبيرة في أسعار الوقود في نوفمبر تشرين الثاني 2019 تحولت إلى احتجاجات سياسية طالب المتظاهرون فيها بتنحي كبار حكام البلاد.
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