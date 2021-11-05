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ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ المكسيك

Lebanon 24
05-11-2021 | 11:30
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، اليوم الجمعة، ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ البلاد، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار.
 
وتم ضبط 118 كيلوغراماً من من معجون الفنتانيل الذي يعتبر أقوى 50 مرة من الهيروين، كما تم خلال العملية اعتقال أحد قادة عصابة المخدرات، الملقب بـ"المهندس".
وقال الجيش المكسيكي إن المختبر الذي تم ضبطه يوم 28 تشرين الأول الماضي في مدينة كولياكان الشمالية صنع على الأرجح حوالى 70 مليون حبة من حبوب الفنتانيل الزرقاء كل شهر، لعصابة "سينالوا".

وأصدرت السلطات المكسيكية أمراً باحتجاز زعيم العصابة المشتبه به و 4 من شركائه، وهم بانتظار المحاكمة، وفقا لموقع "آي بي سي نيوز".

وتشن المكسيك حربا شرسة يقودها الجيش منذ قرابة 12 عاما ضد عصابات المخدرات. وانبثقت جماعات قتالية عن العصابات وارتفعت عمليات القتل إلى مستويات قياسية.
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