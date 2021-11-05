النمسا ترفع قيود الطيران إلى روسيا اعتبارا من 9 تشرين الثاني

قال وزير خارجية النمسا مايكل لينهارت، اليوم الجمعة، إن بلاده قررت رفع جميع القيود المتعلقة بكوفيد-19 المفروضة على الحركة الجوية مع روسيا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني الجاري، مع الإبقاء على قواعد الدخول دون تغيير.وقال لينهارت، في تصريحات لـ"سبوتنيك" تعليقاً على اعتزام روسيا رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا: "نحن نرحب بشدة بالاقتراح الروسي، وردا على ذلك، سنزيل أيضا جميع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع روسيا، وبالطبع، تظل قواعد الدخول دون تغيير".