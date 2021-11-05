عربي-دولي

النمسا ترفع قيود الطيران إلى روسيا اعتبارا من 9 تشرين الثاني

Lebanon 24
05-11-2021 | 12:00
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قال وزير خارجية النمسا مايكل لينهارت، اليوم الجمعة، إن بلاده قررت رفع جميع القيود المتعلقة بكوفيد-19 المفروضة على الحركة الجوية مع روسيا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني الجاري، مع الإبقاء على قواعد الدخول دون تغيير.

وقال لينهارت، في تصريحات لـ"سبوتنيك" تعليقاً على اعتزام روسيا رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا: "نحن نرحب بشدة بالاقتراح الروسي، وردا على ذلك، سنزيل أيضا جميع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع روسيا، وبالطبع، تظل قواعد الدخول دون تغيير".
وبذلك، سيتمكن المواطنون الروس من دخول النمسا، بما في ذلك حاملي التأشيرة السياحية، ومن لا يستطيع تقديم شهادة تؤكد التطعيم بلقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي أو منظمة الصحة العالمية سيضطر إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ومنتصف تشرين أكتوبر الماضي، قررت السلطات الروسية أنه ابتداء من 9 تشرين الثاني 2021، سيتم رفع القيود المفروضة على الحركة الجوية مع النمسا، مع مراعاة الوضع الوبائي.

ويذكر أنه على خلفية تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم أوقفت روسيا منذ 27 آذار 2020، الرحلات الجوية إلى دول أخرى.
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