بينيت: سنفعل أي شيء لحماية أنفسنا من إيران

قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الخميس، إن بلاده ستفعل أي شيء من أجل حماية مواطنيها من التهديد الإيراني.وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست، مساء أمس الخميس، بأن تصريح بينيت جاء عبر كلمة افتراضية خلال ندوة عقدتها مجموعة "موحدون ضد إيران نووية" الأميركية، وهي المجموعة التي شارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده ستفعل كل شيء وأي شيء ممكن من أجل حماية نفسها من التهديد الوجودي الإيراني، مدعيا أن إيران لا تمثل تهديدا على بلاده وحدها، وإنما على المجتمع الدولي ككل.ودعا نفتالي بينيت إلى عدم السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وذلك تمهيدا لإعادة إجراء محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، مناديا بمواصلة الضغط على إيران، واستمرار التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي بهذا الشأن.