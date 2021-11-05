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عربي-دولي
وزير الصحة الألماني: دخلنا فترة صعبة للغاية من الجائحة
Lebanon 24
05-11-2021
|
13:30
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أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن بلاده دخلت فترة صعبة للغاية في الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 مع تزايد أعداد المرضى في العناية المركزة.
وأضاف أنه اتفق مع وزراء الصحة في الأقاليم على ضرورة منح جرعة معززة من لقاحات كورونا بعد ستة أشهر لمن تلقوا اللقاح.
وقال شبان إن البلاد اضطرت إلى نقل المرضى من مناطق تزدحم فيها المستشفيات، وحث المواطنين على التطعيم ومراعاة قواعد السلامة.
وسجلت ألمانيا رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مع تصاعد معدلات العدوى في جميع أنحاء أوروبا.
وشهدت البلاد 37120 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لمعهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية مقابل 33949 حالة الخميس، بعدما كان الرقم القياسي السابق المسجل في 18 كانون الأول من العام الماضي 33777 حالة.
وقال معهد كوخ إن غير المحصنين يواجهون الآن مخاطر "مرتفعة جدا" للإصابة بالعدوى.
كما أعلن المعهد عن 154 حالة وفاة جديدة خلال الخميس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في ألمانيا إلى 96346 من أصل 709488 إصابة تم تسجيلها منذ بداية الجائحة.
المصدر:
روسيا اليوم
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