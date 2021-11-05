عربي-دولي

لافروف يرأس الوفد الروسي إلى مؤتمر باريس حول ليبيا

Lebanon 24
05-11-2021 | 14:00
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أعلنت السفارة الروسية في باريس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في مؤتمر دولي حول ليبيا من المقرر أن يعقد في العاصمة الفرنسية يوم 12 تشرين الثاني الحالي.
ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤول في السفارة قوله إن "لافروف سيرأس الوفد الروسي في مؤتمر دولي بشأن ليبيا في باريس يوم 12 تشرين الثاني".
ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر باريس حول ليبيا بمشاركة ممثلي السلطات الانتقالية الليبية وقادة الدول المشاركة في مؤتمرات برلين، كما أن دول جوار ليبيا مدعوة أيضا إلى هذا الحدث.
وهذا المؤتمر، الذي سيرأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أكد المشاركة فيه كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في وقت سابق، إن أحد بنود أجندة المؤتمر سيتمحور حول بحث خطة السلطات الليبية لإخراج القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة من أراضي البلاد.
المصدر: روسيا اليوم
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