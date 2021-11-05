عربي-دولي

واشنطن توجه دعوة عاجلة لمواطنيها لمغادرة إثيوبيا بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
05-11-2021 | 14:30
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أهابت السفارة الأميركية في أديس أبابا بجميع المواطنين الأمريكيين مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، بعد أن هدد تحالف من القوات المناهضة للحكومة بالزحف على العاصمة.

وورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية لدى أديس ابابا اليوم الجمعة: "الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح تماما. نهيب بالمواطنين الأميركيين في إثيوبيا مغادرتها في أسرع وقت ممكن".
المصدر: روسيا اليوم
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