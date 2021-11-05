عربي-دولي

مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس

Lebanon 24
05-11-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-883009-637717363145758680.jpg
Doc-P-883009-637717363145758680.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت طفلا فلسطينيا عمره 13 عاما بالرصاص، في اشتباكات بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الحادث، الذي وقع شرقي مدينة نابلس وسط الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة ومسعفون إن الصبي أصيب برصاصة في بطنه، وتوفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.
وأعلنت الوزارة "استشهاد طفل 13 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس. وصل المستشفى وهو متوقف القلب ومصابا برصاصة في البطن، حاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح".
وقالت هيئة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 فلسطينيين آخرين عولجوا في مكان الاشتباكات بقرية بيت دجن، بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:29 | 2021-11-05
17:56 | 2021-11-05
17:47 | 2021-11-05
17:30 | 2021-11-05
17:18 | 2021-11-05
17:00 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website