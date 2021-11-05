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إصابة أحد مرافقي بايدن إلى اسكتلندا بفيروس كورونا

Lebanon 24
05-11-2021 | 17:18
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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن أحد موظفيه الذين رافقوا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اسكتلندا، أصيب بفيروس كورونا.

وأكد البيت الأبيض أن الموظف المصاب لم يكن على اتصال مباشر بالرئيس، مشيرا إلى أنه بقي في اسكتلندا لإتمام فترة الحجر الصحي وتلقي الرعاية الضرورية.

ورفض البيت الأبيض الكشف عن هوية الموظف أو صفته، لكنه أشار إلى أن أعراضه طفيفة.

وشارك الرئيس الأميركي، الاثنين، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، قادما من روما حيث حضر قمة مجموعة العشرين.

يشار إلى أن بايدن تلقى في سبتمبر الماضي، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19".
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