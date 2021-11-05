الجيش الإسرائيلي: تعرض موقع عسكري قرب رام الله لإطلاق نار

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تلقيه تقارير مساء اليوم عن تعرض موقع تابع له قرب رام الله لإطلاق نار.وأضاف أنه ومن خلال التحقيق الأولي يتضح "خروج مخرب من سيارة على طريق مجاور وإطلاق عدة عيارات نارية نحو الموقع العسكري".وأكدت القوات الإسرائيلية أنه لم تقع إصابات بين أفرادها، وأن الجيش يمشط المنطقة بحثا عن منفذ العملية.