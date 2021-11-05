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الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ سعود الصباح

Lebanon 24
05-11-2021 | 19:29
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نعى الديوان الأميري في الكويت الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح الذي وافته المنية عن 45 عاما. وقال الديوان الأميري إن جثمان الفقيد سيوارى الثرى في الساعة الـ9 من صباح يوم السبت.
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