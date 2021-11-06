مسؤول أميركي: إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً

حذر السيناتور الجمهوري جيم ريش من أن الاتفاق النووي الذي قد تتوصل إليه إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن مع طهران سيكون مؤقتاً.وقال السيناتور البارز في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن «هذا ليس اتفاقنا ولن ندعمه... إذا أردتم التوصل إلى اتفاق حقيقي فعليكم طرحه أمام مجلس الشيوخ كمعاهدة».ووجه ريش انتقادات لاذعة لمقاربة الإدارة الأميركية تجاه إيران، ورفضها ربط الاتفاق النووي بأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة ودعمها للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية.وأعرب ريش الذي يترأس الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن ثقته بأن «إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً»، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بذلك.وقال بكل حزم: «إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً».