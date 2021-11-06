عربي-دولي

مسؤول أميركي: إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً

Lebanon 24
06-11-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-883132-637717764332350095.jpg
Doc-P-883132-637717764332350095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر السيناتور الجمهوري جيم ريش من أن الاتفاق النووي الذي قد تتوصل إليه إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن مع طهران سيكون مؤقتاً.

وقال السيناتور البارز في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن «هذا ليس اتفاقنا ولن ندعمه... إذا أردتم التوصل إلى اتفاق حقيقي فعليكم طرحه أمام مجلس الشيوخ كمعاهدة».

ووجه ريش انتقادات لاذعة لمقاربة الإدارة الأميركية تجاه إيران، ورفضها ربط الاتفاق النووي بأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة ودعمها للإرهاب وبرنامجها للصواريخ الباليستية.

وأعرب ريش الذي يترأس الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن ثقته بأن «إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً»، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بذلك.

وقال بكل حزم: «إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً».
المصدر: الشرق الاوسط
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2021-11-06
02:30 | 2021-11-06
02:00 | 2021-11-06
01:00 | 2021-11-06
00:15 | 2021-11-06
19:29 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website