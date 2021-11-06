26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
صحيفة مغربية: شركة إسرائيلية مستعدة لتزويد الرباط بالقبة الحديدية
Lebanon 24
06-11-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة Le Desk المغربية إن شركة "رفائيل" الإسرائيلية مستعدة لتزويد المغرب بالقبة الحديدية.
وأشارت الصحيفة إلى اهتمام المغرب بالدرع الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، الذي يسمح باعتراض القذائف والصواريخ والطائرات من دون طيار.
وأضافت أن النظام سيضمن دفاعا أفضل عن الجدار الرملي في الصحراء، وعن المناطق المدنية والعسكرية الحساسة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
مفاجأة عن دولار "مُهترئ" في لبنان.. هذا ما يحصل
15:31 | 2021-11-05
05/11/2021 03:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تثير جدلا واسعا... نشرت فيديوهات وهي تخضع لجلسة شدّ للمؤخرة: "عم كهرب"
08:00 | 2021-11-05
05/11/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
Lebanon 24
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
04:42 | 2021-11-05
05/11/2021 04:42:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
Lebanon 24
هذا ما أبلغته السعودية للبطريرك الراعي بشأن الأزمة مع لبنان
15:17 | 2021-11-05
05/11/2021 03:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ مالي يكشف سيناريو سعر الدولار في لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبيرٌ مالي يكشف سيناريو سعر الدولار في لبنان.. هذا ما قاله
04:46 | 2021-11-05
05/11/2021 04:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2021-11-06
أميركا تسجل أول إصابة للضباع بفيروس كورونا في العالم
02:30 | 2021-11-06
سفارة روسيا في واشنطن: الجيش الأميركي يترك خلفه الفوضى في الخارج
02:00 | 2021-11-06
الطفل الذي تم تسليمه لجندي أميركي في مطار كابل "مفقود"
00:30 | 2021-11-06
مسؤول أميركي: إيران لن تحصل على سلاح نووي أبداً
00:15 | 2021-11-06
واشنطن تأسف للوضع الإنساني "المؤلم" في لبنان
19:29 | 2021-11-05
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخ سعود الصباح
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 09:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 09:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 09:16:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact