صحيفة مغربية: شركة إسرائيلية مستعدة لتزويد الرباط بالقبة الحديدية

قالت صحيفة Le Desk المغربية إن شركة "رفائيل" الإسرائيلية مستعدة لتزويد المغرب بالقبة الحديدية.وأشارت الصحيفة إلى اهتمام المغرب بالدرع الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، الذي يسمح باعتراض القذائف والصواريخ والطائرات من دون طيار.وأضافت أن النظام سيضمن دفاعا أفضل عن الجدار الرملي في الصحراء، وعن المناطق المدنية والعسكرية الحساسة.