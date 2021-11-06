سفارة روسيا في واشنطن: الجيش الأميركي يترك خلفه الفوضى في الخارج

قالت السفارة الروسية في واشنطن، في تغريدة على تويتر أمس الجمعة، إن العسكريين الأميركيين "يتجولون بتهور" في كل العالم، ويتركون خلفهم الفوضى.وأضافت السفارة: "نحن في حيرة من أمرنا، بسبب قلق الخدمة الصحفية في الخارجية الأمريكية والبنتاغون تجاه نشاطات قواتنا المسلحة على أراضينا الوطنية وداخل الحدود الروسية. انظرو إلى أنفسكم في المرآة. الجيش الأمريكي هو من يجوب العالم بتهور، ويترك خلفه الفوضى".