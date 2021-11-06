رئيس هذه الدولة مصاب بتليف الكبد

قال بافيل بافكو عضو مجلس الأطباء المشرف على علاج الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، إنه تم إدخال رئيس الدولة إلى المستشفى بسبب تليف الكبد.ونقلت وكالة الأنباء التشيكية يوم أمس عن الطبيب، أنه منذ اليوم الأول وحتى الآن تتم تغذية الرئيس عبر أنبوب حقن.في وقت سابق، قالت مجموعة أطباء مشرفة على علاج رئيس التشيك، إنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على وضعه الصحي بعد دخول المستشفى في أكتوبر، إلا أنه لن يستطيع تنفيذ واجباته بشكل كامل.