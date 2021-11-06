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مدير CIA زار في موسكو... هذا ما حذر منه

Lebanon 24
06-11-2021 | 04:00
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قالت قناة "سي إن إن"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أوفد مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، إلى موسكو لتحذير روسيا بشأن الحشود العسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وأشارت القناة، إلى أن هدف الزيارة، كان التلميح للقيادة الروسية بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التمركز المزعوم للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

 ونقلت القناة عن مصادر، أن بيرنز كان يجب أن يفهم أيضا دوافع الكرملين في هذه القضية.
 
ونقلت القناة الأمريكية عن مصادر أميركية وأوكرانية مطلعة، أن بيرنز أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعاته مع المسؤولين الروس.

ونوهت القناة، بأن مدير وكالة المخابرات الأمريكية، أعرب خلال زيارته الرسمية التي استمرت يومين هذا الأسبوع، عن قلقه من أن روسيا قد تستخدم توريد الغاز كوسيلة للضغط على أوكرانيا والدول الأوروبية، حيث يمكن أن تبدأ أزمة طاقة جديدة بحلول الشتاء.
المصدر: روسيا اليوم
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