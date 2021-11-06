أول زيارة لزعيم أوروبي للجزائر منذ تولي تبون السلطة

أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء بأن الرئيس سيرجيو ماتريلا سيزور الجزائر اليوم السبت على رأس وفد رفيع في زيارة ستستغرق يومين.وسيضم وفد الرئيس الإيطالي وزير الخارجية لويجي دي مايو في أول زيارة رسمية لرئيس أوروبي منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسة نهاية 2019.ومن المرتقب أن تبدأ الزيارة التي وصفت بالتاريخية صباح اليوم وتستمر لمدة يومين وتشمل مدينتي الجزائر وعنابة التي أصبحت مركزا عربيا صناعيا هاما لتصدير الغاز والمنتجات البترولية.ومن المقرر أن يستقبل تبون نظيره الإيطالي بمطار هواري بومدين وسط مراسم استقبال عسكرية، حسب وكالة "نوفا".وذكرت الوكالة أن الجانبين سيعقدان لقاءهما الأول بصالة كبار الزوار في المطار، على أن يتنقل الرئيس الإيطالي لاحقا للنصب التذكاري "مقام الشهيد"، ليضع إكليلا من الزهور ترحما على أرواح الشهداء.وسيعقد الرئيسان لاحقا مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسي في المرادية حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ثم يدليا بتصريحات للصحافة، حسب ما ورد في بيان للرئاسة الإيطالية.وأشارت الرئاسة الإيطالية إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين بعد الظهر مع رئيس مجلس الأمة صلاح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في مقر إقامة الدولة بزرالدة.وفي المساء، سيتوجه ماتريلا للسفارة الإيطالية في الجزائر، حيث سيلتقي بالطاقم الدبلوماسي والمؤسسات وممثلي الجالية الإيطالية، ثم يتنقل بعدها إلى مقر قصر الشعب.وفي صباح الأحد 7 تشرين الثاني، سيحضر ماتاريلا حفل تسمية حديقة على اسم إنريكو ماتي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة المحروقات "إيني" وسيزور بعدها أحد أهم المعالم التاريخية بالجزائر العاصمة قصر رياس البحر "حصن 23".وأشارت وكالة "نوفا" إلى أنه من المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات والوثائق بين الجزائر وإيطاليا.