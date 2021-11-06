5 ملايين دولار مكافأة من الخارجية الأميركية لمن يدلي بمعلومات عن هذا الأمر

رصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لـ4 من زعماء عصابة "سينالوا" المكسيكية للمخدرات، بمن فيهم أوريليانو غوزمان شقيق "شورتي".

وأعلنت الخارجية عن المكافأة في بيان قالت فيه أنها "ستخصص 5 ملايين دولار لكل من يساعد الولايات المتحدة في القبض على أوريليانو غوزمان شقيق شورتي، وكذلك الإخوة روبرتو وهود وهريبرتو سالغويرو نيفاريز".يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت قد اتهمت في وقت سابق، الأفراد المذكورين في البيان بانتهاك قوانين المخدرات الدولية، والاتجار غير المشروع بـ"الفنتانيل".وتؤدي مادة "الفنتانيل" المخدرة إلى ثلثي حالات وفاة المتعاطين بجرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، حيث تسببت في وفاة 100 ألف متعاط بين مارس 2020، ومارس 2021.وأعلنت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية، أمس الجمعة، ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ البلاد، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار، حيث تم ضبط 118 كيلوغراما من من معجون الفنتانيل الذي يعتبر أقوى 50 مرة من الهيروين، كما تم خلال العملية اعتقال أحد قادة عصابة المخدرات، الملقب بـ"المهندس".وقال الجيش المكسيكي إن المختبر الذي تم ضبطه يوم 28 تشرين الاول الماضي في مدينة كولياكان الشمالية صنع على الأرجح حوالي 70 مليون حبة من حبوب الفنتانيل الزرقاءن كل شهر، لعصابة "سينالوا".من جانبها أصدرت السلطات المكسيكية أمرا باحتجاز زعيم العصابة المشتبه به وأربعة من شركائه، وهم بانتظار المحاكمة، وفقا لموقع "آي بي سي نيوز".