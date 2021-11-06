عربي-دولي

القوات الروسية قادرة على الانتشار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-883162-637717812207938674.jpg
Doc-P-883162-637717812207938674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشنكو، أن القوات العسكرية الروسية قادرة على الانتشار والسيطرة على البلاد في غضون 24 ساعة فقط.

وجاءت تصريحات بوروشينكو خلال مقابلة مع موقع أوكراني قال خلالها: "في الحروب الحديثة، ليست هناك حاجة على الإطلاق لنشر عشرات أو مئات الآلاف من العناصر أو القوات العسكرية على طول الحدود".

وأضاف بوروشينكو قائلا: "فمنذ عام 2014 استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء خطوط سكك حديدية قادرة على تحريك قواته بسرعة 300-500 كيلومتر، وبهذه المحصلة يمكن للقوات الروسية الانتشار والسيطرة على الأراضي الأوكرانية خلال 24 ساعة".

وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.

وبناء على هذه العودة، فرضت دول أوربية عقوبات على روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو أن عودة القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-11-06
13:30 | 2021-11-06
12:37 | 2021-11-06
12:30 | 2021-11-06
12:00 | 2021-11-06
12:00 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website