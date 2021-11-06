عضوان في الكونغرس حثا بايدن على إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

قال موقع Defense News، إن اثنين من الكونغرس عن الحزب الجمهوري مايك روجرز ومايك تيرنر، حثا في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، على حماية أوكرانيا.ووفقاً لهما، يجب أن يتم ذلك، عبر "نشر التواجد العسكري الأميركي في البحر الأسود"، وتقديم الدعم العسكري لسلطات كييف.وجاء في الرسالة: "على خلفية الانتشار الأخير للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، نحث إدارتكم على اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لتقديم الدعم لأوكرانيا في شكل معلومات استخباراتية وأسلحة".وأضافت الرسالة: "ونحثكم كذلك على النظر على الفور في وجود عسكري أمريكي مناسب في المنطقة والشروع في اتخاذ إجراءات وتدابير مناسبة، لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا من أجل منع مزيد من التصعيد للوضع".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر لها، أن بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، أعربوا عن قلقهم بشأن مزاعم "استئناف حشد القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.وأشارت المقالة، إلى أن هذه التحركات بدأت في الظهور بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، بعد إنجاز مناورات"غرب 2021" العسكرية الروسية- البيلاروسية المشتركة الواسعة النطاق.ونشرت صحيفة "بوليتيكو" في 2 تشرين الثاني، صوراً زعمت بأنها من الأقمار الصناعية، وبأنها تظهر انتشار الجيش الروسي "على الحدود مع أوكرانيا".وقالت إن الصور تظهر تجمع الوحدات المدرعة والمدفعية والمشاة في منطقة يلنيا في مقاطعة سمولينسك، المتاخمة لبيلاروس، وغير المحاذية لأوكرانيا.