ليبرمان: أعضاء في "الليكود" يندمون على انجرارهم وراء نتنياهو

كشف وزير مالية إسرائيل أفيغدور ليبرمان أن أعضاء في "الليكود" أعربوا له عن ندمهم للانجرار وراء رئيس الحزب بنيامين نتنياهو والبقاء في المعارضة وعدم تمرير الميزانية وقت توليهم السلطة.وأضاف ليبرمان في تصريحات لقناة 22 التلفزيونية الإسرائيلية أن عهد الانصياع المطلق لنتنياهو داخل "الليكود" قد ولى، وأن نتنياهو لم يعد يستطيع أن يمارس مناوراته السياسية.وردا على سؤال حول نقل أموال إلى حماس عبر "القائمة العربية الموحدة"، قال ليبرمان إن من قام بنقل أموال إلى "حماس" بالحقائب كان نتنياهو ذاته، مؤكدا أنه لا توجد في الميزانية أي أموال قد يتم نقلها إلى "حماس".ورأى ليبرمان أن الأحزاب المتزمتة دينيا هي التي تلحق الأذى بناخبيها إذ أنها ترفض تعليم المواد الاساسية في مؤسساتها التربوية وبذلك تحرم الطلاب من إمكانية الحصول على وظائف قد تنتشلهم من دائرة الفقر. وأكد ليبرمان أنه لا يزال يعارض انضمام هذه الأحزاب إلى الائتلاف الحكومي.ورداً على ذلك، قال مصدر في "الليكود" إن ليبرمان يقوم بزيادة العبء الضريبي على الطبقات المحتاجة ويهتم فقط بأصدقائه الأثرياء.