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عربي-دولي
بايدن حذر روسيا من تعزيزاتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا
Lebanon 24
06-11-2021
|
10:00
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قالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أرسل رئيس وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، إلى موسكو لتحذير روسيا بشأن التعزيزات العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وقالت مصادر أميركية وأوكرانية مطلعة للشبكة الأميركية إن بيرنز أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعاته مع المسؤولين الروس.
ويأتي ذلك بعدما زعمت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الجمعة، قيامها "بمراقبة" ما أسمته بـ"الأنشطة غير العادية" التي تقوم بها القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وصرح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قائلا: "نواصل تتبع ومراقبة نشاط روسي عسكري غير عادي بالقرب من أوكرانيا ومستمرون كذلك في التشاور مع الحلفاء والشركاء حول هذه المسألة".
وحذر كيربي من أن أي إجراء "تصعيدي أو عدائي" من جانب روسيا، سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة للولايات المتحدة، فيما رفض كيربي الإفصاح عن ماهية تلك الأنشطة التي يراقبها البنتاغون.
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