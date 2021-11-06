أكثر من 90 قتيلا جراء انفجار ناقلة وقود في سيراليون

أكد مسؤول محلي في سيراليون أن أكثر من 90 شخصا قتلوا جراء انفجار ناقلة وقود في عاصمة البلاد مدينة فريتاون.ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في المدينة قوله إنها تسلمت 91 جثة لضحايا الانفجار الذي وقع فجر اليوم.