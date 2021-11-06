عربي-دولي

أكثر من 90 قتيلا جراء انفجار ناقلة وقود في سيراليون

Lebanon 24
06-11-2021 | 05:09
A-
A+
Doc-P-883232-637717938735893346.jpeg
Doc-P-883232-637717938735893346.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤول محلي في سيراليون أن أكثر من 90 شخصا قتلوا جراء انفجار ناقلة وقود في عاصمة البلاد مدينة فريتاون.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم السبت عن مدير المشرحة المركزية الحكومية في المدينة قوله إنها تسلمت 91 جثة لضحايا الانفجار الذي وقع فجر اليوم.

المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار خزان وقود إلى 92 في سيراليون (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 16:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
91 قتيلا حصيلة انفجار صهريج وقود بشاحنة في سيراليون (الحرة)
lebanon 24
06/11/2021 16:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إحصاءات غرفة التحكم للحوادث: 3 قتلى و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
06/11/2021 16:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة العمليات المشتركة: بدء تحقيق في سقوط قتلى وجرح بين المتظاهرين في بغداد
lebanon 24
06/11/2021 16:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24

سيراليون

قتلى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-11-06
10:00 | 2021-11-06
09:30 | 2021-11-06
08:54 | 2021-11-06
08:30 | 2021-11-06
08:00 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website