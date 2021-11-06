دولة إفريقية تدخل في "عتمة كاملة".. والسبب مجهول!

ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا أن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد، السبت، لسبب غير معلوم، مشيرة إلى أنها تعكف على حل المشكلة.وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء زسكو المملوكة للدولة جون كوندا: "انقطع التيار في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام".ورجح كوندا عودة التيار الكهربائي في غضون 6 إلى 8 ساعات، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وشهدت زامبيا انقطاعا كبيراً للكهرباء في الشهر الماضي أثّر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية.