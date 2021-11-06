عربي-دولي

لافروف وعبد اللهيان: للحفاظ على اتفاق إيران النووي بصورته الأصلية

Lebanon 24
06-11-2021 | 16:00
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أكدت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعربا في اتصال هاتفي عن دعمهما للحفاظ على الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى بصورته الأصلية.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وعبد اللهيان، في مكالمة جرت بينهما اليوم السبت بمبادرة من الجانب الإيراني، أوليا اهتماما خاصا إلى مستجدات الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي وأفق استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء هذه الصفقة في فيينا.

وتابع البيان: "أبدى الطرفان تأييدهما لاستئناف الصفقة النووية بصورتها المتوازنة الأصلية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، وأكدا أن هذا هو السبيل الصحيح الوحيد لضمان حقوق ومصالح كافة أطراف الاتفاقات الشاملة".

ولفتت الوزارة إلى أن المكالمة تناولت الزيارة القادمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، بالإضافة إلى مناقشة الوزيرين عددا من المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية، بما في ذلك مستجدات الوضع في أفغانستان وحولها والتطورات في جنوب القوقاز.

وأعلنت إيران في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المباحثات النووية التي تم تعليقها في يوليو الماضي ستستأنف في 29 تشرين الثاني الجاري.
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