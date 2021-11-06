23
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لافروف وعبد اللهيان: للحفاظ على اتفاق إيران النووي بصورته الأصلية
Lebanon 24
06-11-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعربا في اتصال هاتفي عن دعمهما للحفاظ على الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى بصورته الأصلية.
وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وعبد اللهيان، في مكالمة جرت بينهما اليوم السبت بمبادرة من الجانب الإيراني، أوليا اهتماما خاصا إلى مستجدات الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي وأفق استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء هذه الصفقة في فيينا.
وتابع البيان: "أبدى الطرفان تأييدهما لاستئناف الصفقة النووية بصورتها المتوازنة الأصلية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، وأكدا أن هذا هو السبيل الصحيح الوحيد لضمان حقوق ومصالح كافة أطراف الاتفاقات الشاملة".
ولفتت الوزارة إلى أن المكالمة تناولت الزيارة القادمة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران، بالإضافة إلى مناقشة الوزيرين عددا من المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية، بما في ذلك مستجدات الوضع في أفغانستان وحولها والتطورات في جنوب القوقاز.
وأعلنت إيران في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المباحثات النووية التي تم تعليقها في يوليو الماضي ستستأنف في 29 تشرين الثاني الجاري.
تابع
الأكثر قراءة
البنزين بات متوفراً.. لكن "مشكلة أكبر" يُواجهها المواطنون
Lebanon 24
البنزين بات متوفراً.. لكن "مشكلة أكبر" يُواجهها المواطنون
05:00 | 2021-11-06
06/11/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
07:54 | 2021-11-06
06/11/2021 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
12:35 | 2021-11-06
06/11/2021 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
12:39 | 2021-11-06
06/11/2021 12:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة جديدة على طرقات لبنان... هذا ماحصل صباحا على أوتوستراد جونية! (صور)
Lebanon 24
مأساة جديدة على طرقات لبنان... هذا ماحصل صباحا على أوتوستراد جونية! (صور)
01:37 | 2021-11-06
06/11/2021 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2021-11-06
هل تنجو إثيوبيا من التفكك؟
15:54 | 2021-11-06
المجلس الرئاسي الليبي يمنع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من السفر
15:37 | 2021-11-06
تعثر المفاوضات في السودان.. وتشديد إجراءات الأمن على حمدوك
15:09 | 2021-11-06
بعد استدعاء المتقاعدين.. إثيوبيا تدعو الشباب للالتحاق بالجيش
14:53 | 2021-11-06
وزير الخارجية الفلسطيني: عباس سيلتقي بوتين في موسكو هذا الشهر
14:00 | 2021-11-06
الموعد المتوقع لنهاية "كورونا".. "فايزر" تزف الخبر السار
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
06/11/2021 22:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
06/11/2021 22:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
06/11/2021 22:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact