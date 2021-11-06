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الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية تحت اسم "النهضة البيضاء"

Lebanon 24
06-11-2021 | 17:20
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أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة البرز غربي البلاد، "القبض على رؤساء وأعضاء جماعة كانت تنوي القيام بعمليات لاستهداف الأمن خلال استقطاب بعض المواطنين بحجج عقائدية و فكرية".

وفي بيان لها، قالت العلاقات العامة للحرس الثوري: "الليلة الماضية، هدد عدد من الفروع الرئيسية أمن الشعب والمجتمع في عملية مفاجئة قام بها جنود مجهولون".

وأضاف البيان: "هؤلاء الأشخاص يسمون بحركة "النهضة البيضاء"، قاموا بتوزيع منشورات في الشوارع ونداءات عديدة وخداع بعض الساذجين واستئجار البلطجية والتخطيط المكثف لزعزعة النظام العام والتخريب والقيام بعمليات تخريبية، ومنذ البداية كانت جميع تصرفاتهم وتحركاتهم تحت المراقبة من قبل المخابرات والأمن، وفي الوقت المناسب وبعمل ثوري، تم اعتقالهم، وجرى إرسالهم إلى السجن".

وتابع البيان: "تم التعرف على جميع العناصر المرتبطة بالانتفاضة البيضاء من قبل مجتمع استخبارات المحافظة وتحركات الجماعات المنشقة يتم مراقبتها بشكل كامل من قبل المخابرات والخط الأحمر لأبناء الوطن والأمة".
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