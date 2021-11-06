عربي-دولي

"أدين بجرائم اقتصادية".. محاكمة جاسوس صيني داخل أميركا

Lebanon 24
06-11-2021 | 08:54
A-
A+
Doc-P-883298-637718063767648375.jpg
Doc-P-883298-637718063767648375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، عن إدانة جاسوس صيني داخل الأراضي الأميركية بجرائم تتعلق بمحاولة سرقة أسرار تجارية من شركات طيران أميركية.

وقالت وزارة العدل في بيان رسمي إن الجاسوس ويدعى، يانغون شو، هو أول ضابط استخبارات صيني يتم تسليمه إلى أمريكا من أجل إخضاعه للمحاكمة هناك.

وأدانت هيئة المحلفين شو بالتآمر ومحاولة ارتكاب التجسس الاقتصادي، وسرقة الأسرار التجارية.
"تقنيات تجسس كلاسيكية"

وذكر المدعي الأميركي بالوكالة، فيبال باتيل، أمس الجمعة أن يانغون شو استخدم "تقنيات تجسس كلاسيكية" أثناء محاولته "سرقة الابتكارات القيمة والأسرار التجارية لشركات تكنولوجيا الطيران الأميركية الرائدة في الصناعة".

وأشار المدعون إلى أن يانغون شو دفع أموالا لخبراء الصناعة الأميركيين للسفر إلى الصين تحت ستار تقديم عروض جامعية، وتغطية نفقات سفرهم وراتبهم، وذلك اعتبارا من كانون الأول 2013 على الأقل.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن شو حاول سرقة التكنولوجيا المتعلقة بمروحة محرك الطائرة المركبة من شركة "جنرال إلكتريك" للطيران، والتي لم تتمكن أي شركة أخرى في العالم من محاكاتها.

وتم إلقاء القبض على يانغون شو في بلجيكا بتاريخ الأول من نيسان عام 2018، بواسطة موظف يعمل داخل شركة "جنرال إلكتريك للطيران" وكذلك لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق.

وأدين يانغون شو بتهمتي التآمر ومحاولة ارتكاب تجسس اقتصادي، بالإضافة إلى تهمتي محاولة سرقة أسرار تجارية، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب سرقة أسرار تجارية.

العقوبات المنتظرة

ويواجه يانغون شو عقوبة تصل إلى 60 عاما في السجن، وغرامات قد تصل مجتمعة إلى 10.75 ملايين دولار.

وتعقيبا على الحكم الصادر في حق شو، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آلان كوهلر، إن إدانة شو يجب أن تكون "جرس إنذار" بأن الصين "تسرق التكنولوجيا الأميركية لصالح اقتصادها وجيشها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-11-06
13:30 | 2021-11-06
12:37 | 2021-11-06
12:30 | 2021-11-06
12:00 | 2021-11-06
12:00 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website