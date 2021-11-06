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بايدن: لدينا أدوات الرد على "أوبك+"

Lebanon 24
06-11-2021 | 12:37
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن إدارته لديها أدوات التعامل مع أسعار النفط المرتفعة بعد أن رفضت "أوبك+" مطالبات المنتجين ضخ مزيد من الخام.
 
وقال ردا على سؤال صحفي في البيت الأبيض عما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي: "هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب".

وحث بايدن الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى.

وتجاوزت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.

وتجاهلت "أوبك" وحلفاؤها دعوة واشنطن لمزيد من إمدادات النفط بهدف كبح الأسعار، واتفقت في اجتماع الأخير الخميس الماضي، على التمسك بخطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.
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