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زلزال قوي يضرب إندونيسيا

Lebanon 24
06-11-2021 | 13:30
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ضرب زلزال قوي إندونيسيا حسبما ذكر أحد المواقع المتخصصة في رصد الهزات الأرضية حول العالم، مشيرا إلى أنه وقع بالقرب من أحد البراكين.
وقال موقع "بي إم كيه جي" الهندي، إن زلزالا قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا.
وأوضح الموقع أن مركز الزلزال على مسافة 165 كيلومترا من مقاطعة غورونتالو جنوبي شرقي البلاد.

وذكر موقع "فولكانو ديسكفري"، في تقرير عن الزلزال، أن الزلزال وقع على عمق 44 كيلومترا تحت سطح الماء في بحر مالوكا غرب المحيط الهادئ.

ولفت إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 97 كيلومترا من بركان "أمبانغ" في إندونيسيا.
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