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عربي-دولي
الموعد المتوقع لنهاية "كورونا".. "فايزر" تزف الخبر السار
Lebanon 24
06-11-2021
|
14:00
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نشرت شبكة "روسيا اليوم" تقريراً تحت عنوان: "فايزر": من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا في الولايات المتحدة حتى كانون الثاني المقبل"، وجاء فيه:
قال عضو مجلس إدارة شركة "فايزر" سكوت غوتليب إن الولايات المتحدة ربما تقترب من نهاية وباء كورونا، مضيفا أنه في 4 كانون الثاني 2022 قد تكون هذه الجائحة قد انتهت في أميركا.
وأفاد غوتليب عبر شبكة "سي أن بي سي" أميركية بأن جائحة كورونا قد تنتهي في الولايات المتحدة بحلول الوقت الذي تدخل فيه تفويضات اللقاح في مكان العمل حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني.
وذكرت الشبكة الأميركية أن متطلبات اللقاح من إدارة السلامة والصحة المهنية تبدأ في 4 كانون الثاني لأي شركة تضم 100 موظف على الأقل، مشيرة إلى أنه يجب أن يحصل حوالى 84 مليون عامل في القطاع الخاص إما على جرعة ثانية من موديرنا أو فايزر أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون بحلول ذلك التاريخ أو يواجهون اختبارات منتظمة للفيروس.
وصرح غوتليب (مفوض سابق في إدارة الغذاء والدواء) أن "هذه التفويضات التي سيتم وضعها بحلول 4 كانون الثاني تأتي حقاً في نهاية هذا الوباء"، وأضاف: "بحلول 4 كانون الثاني قد يكون هذا الوباء قد انتهى، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة بعد أن نجتاز موجة الدلتا هذه من العدوى".
وجاءت تصريحات غوتليب في أعقاب بيانات من شركة "فايزر" التي أشارت إلى أن حبوب "كورونا" المضادة للفيروسات، عند إقرانها بأدوية فيروس نقص المناعة البشرية قللت من احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89٪ لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.
هذا، وأفاد عضو مجلس إدارة شركة "فايزر" بأن العقار الجديد لا ينبغي اعتباره بديلا لتطعيم المزيد من الأمريكيين ضد الفيروس، مضيفا أنه يعتقد أن لقاحات "كورونا" الدورية والتغييرات في اللقاحات قد تكون ضرورية للمضي قدما.
وأشار إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في علاج الحالات لدى مجموعة من الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.
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