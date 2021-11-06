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بايدن يؤيد تعويض مهاجرين فرّقهم ترامب عن أطفالهم

Lebanon 24
06-11-2021 | 16:45
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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمه تعويض أسر المهاجرين الذين فرّقوا عن أطفالهم بسبب سياسة الهجرة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمناسبة إقرار الكونغرس خطته الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية إنه "بسبب السياسة البغضية للإدارة السابقة، فإنك إذا عبرت الحدود سواء بشكل قانوني أو غير قانوني وفقدت طفلك، فقدته، اختفى، فأنت تستحق شكلا من أشكال التعويض، بغض النظر عن الظروف".

وأضاف: "ليس لدي فكرة عن الشكل الذي سيتخذه" التعويض.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مطلع أكتوبر أن وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي تتفاوضان مع عائلات المهاجرين التي رفعت دعاوى حول تسويات مالية تصل إلى 450 ألف دولار للشخص الواحد.

ووصف بايدن تلك المزاعم هذا الأسبوع بأنها "هراء"، وعاد لينفي مرة أخرى السبت قيمة المبالغ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الخميس إنه بحسب وزارة العدل، "الأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام أعلى مما يمكن أن يصل إليه أي اتفاق".

وتعهد الرئيس الديمقراطي بوضع سياسة هجرة أكثر "إنسانية" تعوض سياسة "عدم التسامح" التي أطلقها سلفه دونالد ترامب عام 2018.

وشملت سياسة ترامب رفع دعاوى جنائية ضد أي شخص دخل الحدود بشكل غير قانوني من المكسيك، ما أدى إلى احتجاز أولياء بعيدا من أطفالهم ولم يلتئم شمل بعض العائلات قطّ.

وتم إجمالا فصل نحو أربعة آلاف طفل مهاجر عن عائلاتهم، ولم يعد نحو ألفين منهم إلى عائلاتهم حتى مطلع يونيو 2021.
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