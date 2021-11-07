زعيم "البوليساريو" يتوعّد المغرب بـ"هزائم جديدة"

توعّد الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي “الجيش المغربي بهزائم جديدة على غرار تلك التي عرفها طوال 16 سنة من الحرب الماضية”، وقال: “الجيش المغربي سيتذوق من جديد مرارة الهزائم التي لحقت به طيلة الـ16 سنة من الحرب الماضية التي خاضها ضد “الجيش الصحراوي”.وأكد، في كلمة خلال إشرافه على تسليم المهام لرئيس أركان “الجيش الصحراوي”، أن “الجيش الصحراوي في أتم الجاهزية والاستعداد لمقارعة العدو وتكبيده خسائر كبيرة كما فعل سابقًا”.وأضاف أن “المغرب وحلفاءه مهما فعلوا من مكر وخبث لن يتمكنوا من القضاء على الشعب الصحراوي، وأنه مصر على انتزاع كامل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال مهما تطلب ذلك من تضحيات جسام”.