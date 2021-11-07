عربي-دولي

زعيم "البوليساريو" يتوعّد المغرب بـ"هزائم جديدة"

Lebanon 24
07-11-2021 | 03:30
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توعّد الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي “الجيش المغربي بهزائم جديدة على غرار تلك التي عرفها طوال 16 سنة من الحرب الماضية”، وقال: “الجيش المغربي سيتذوق من جديد مرارة الهزائم التي لحقت به طيلة الـ16 سنة من الحرب الماضية التي خاضها ضد “الجيش الصحراوي”.

وأكد، في كلمة خلال إشرافه على تسليم المهام لرئيس أركان “الجيش الصحراوي”، أن “الجيش الصحراوي في أتم الجاهزية والاستعداد لمقارعة العدو وتكبيده خسائر كبيرة كما فعل سابقًا”.

وأضاف أن “المغرب وحلفاءه مهما فعلوا من مكر وخبث لن يتمكنوا من القضاء على الشعب الصحراوي، وأنه مصر على انتزاع كامل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال مهما تطلب ذلك من تضحيات جسام”.
وجدّد “التنديد بالاعتداء على مدنيين جزائريين عزل بطائرات مسيرة تابعة للمغرب”، مشيرًا إلى أن “ذلك يدل على خبث وعدوانية المغرب ويظهر مدى عداوته وحلفائه ليس فقط للشعب الصحراوي وإنما لشعوب المنطقة”.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “لارازون” الإسبانية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن “الجزائر سلمت عتادًا عسكريًا متنوعًا لجبهة البوليساريو”.
المصدر: روسيا اليوم
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