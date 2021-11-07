عربي-دولي

مقتل شخصين بتبادل لإطلاق النار في نيويورك

Lebanon 24
07-11-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-883411-637718442415475735.jpg
Doc-P-883411-637718442415475735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل شخصان وأصيب 4 بتبادل لإطلاق النار في نيويورك، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية نقلًا عن الشرطة.


وأشارت الشرطة إلى أنه "تم العثور على جثتي رجلين في بروكلين وبرونكس، كما عثر في المناطق ذاتها على الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث".

وأوضحت أنه "لم يتم حتى الآن إجراء أي اعتقالات، فيما لم يتم الإفصاح عن هوية الضحايا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-11-07
06:30 | 2021-11-07
06:00 | 2021-11-07
06:00 | 2021-11-07
05:48 | 2021-11-07
05:30 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website