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عربي-دولي
مقتل شخصين بتبادل لإطلاق النار في نيويورك
Lebanon 24
07-11-2021
|
02:30
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قتل شخصان وأصيب 4 بتبادل لإطلاق النار في نيويورك، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية نقلًا عن الشرطة.
وأشارت الشرطة إلى أنه "تم العثور على جثتي رجلين في بروكلين وبرونكس، كما عثر في المناطق ذاتها على الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث".
وأوضحت أنه "لم يتم حتى الآن إجراء أي اعتقالات، فيما لم يتم الإفصاح عن هوية الضحايا".
المصدر:
روسيا اليوم
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