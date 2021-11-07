عربي-دولي

خارجية إسرائيل تعلن إجلاء عائلات دبلوماسييها من إثيوبيا

Lebanon 24
07-11-2021 | 06:00
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كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت، اليوم السبت، في إجلاء عائلات دبلوماسييها من إثيوبيا.


وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين إسرائيليين سيواصلون العمل والإقامة في السفارة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضافت أن قرار الإجلاء يأتي بسبب "تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا".

ويأتي إجلاء الدبلوماسيين بعدما كانت الخارجية الإسرائيلية أصدرت، أول أمس الخميس، تحذيرا للمسافرين بعدم السفر إلى إثيوبيا.

وتعيش إثيوبيا على وقع صراع بين الحكومة الإثيوبية وتحالف مناهض لها، يسعى إلى إسقاطها "بالقوة أو بالمفاوضات"، على حد قوله.
وتخوض الحكومة الإثيوبية، منذ عام، حربا ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد، إلا أن الصراع شهد فصلا جديدا، هذا الأسبوع، بعد إعلان قوات تيغراي تشكيل تحالف مع فصائل مناهضة للحكومة.

ويقول التحالف المكون من تسعة فصائل إنه يهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد سواء بالقوة أو بالمفاوضات وتشكيل حكومة انتقالية.

من جهتها، استنكرت الحكومة الإثيوبية تشكيل التحالف ووصفته بأنه عمل دعائي، وقالت إن بعض الجماعات فيه لها تاريخ من العنف العرقي.

وكانت الولايات المتحدة نصحت، يوم أمس الجمعة، جميع المواطنين الأميركيين بمغادرة إثيوبيا "في أقرب وقت ممكن"، بعد أن هدد تحالف من القوات المناهضة للحكومة بالزحف صوب أديس أبابا.
المصدر: الحرة
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