عربي-دولي

طهران.. مطالبات باستدعاء السفير الإيطالي على خلفية مؤتمر "مجاهدي خلق" في مجلس الشيوخ الإيطالي

Lebanon 24
07-11-2021 | 05:00
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علّق كاظم غريب آبادي مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران على مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، الذي استضافه مجلس الشيوخ الإيطالي.

وقال آبادي في تصريح نقلته وكالة "فارس" إنه "يدين انعقاد اجتماع حول "حقوق الإنسان في إيران" من قبل زمرة المنافقين (في إشارة إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى) الإرهابية في مجلس الشيوخ الإيطالي".

ودعا "الحكومة ومجلس الشيوخ الإيطاليين للكف عن سياساتهما المزدوجة والهدامة في مجال الإرهاب وحقوق الإنسان".

كما دعا السلطات الإيرانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها استدعاء السفير الإيطالي لـ"مواجهة هذه الازدواجية والألاعيب السياسية".

وأشار إلى أن "هذه الزمرة الإرهابية أيديها ملطخة بدماء أكثر من 17 ألفا من المواطنين الإيرانيين إلا أن عناصرها يتجولون بحرية في العواصم الأوروبية وتبادر بدعم من المؤسسات السيادية لهذه الدول لعقد اجتماعات مثيرة للسخرية حول حقوق الانسان".

وأضاف أن "مثل هذه الإجراءات تعد مثالا واضحا للتعامل الانتقائي مع حقوق الإنسان وكذلك مواجهة الإرهاب من قبل الدول الأوروبية".

وطالب الحكومة الإيطالية "بالتبرؤ من هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس الشيوخ والالتزام بتعهداتها في مجال مكافحة الإرهاب".

وطالب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي "بتوجيه الدعوة لبعض ضحايا ممارسات زمرة المنافقين للاطلاع على الأعمال الإرهابية المرتكبة من قبلها".
المصدر: روسيا اليوم
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