السعودية تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نقف إلى جانب العراق ضد الإرهاب

دانت المملكة العربية السعودية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي حصلت بعيد منتصف ليل السبت - الأحد.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إلى أنّ المملكة أدانت العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف الكاظمي، مؤكدة أنّ "السعودية تقف صفاً واحداً إلى جانب الشعب العراقي في التصدّي للإرهاب".

ونجا الكاظمي من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، إذ كانت الأخيرة تستهدف مكان إقامته في المنطقة الخضراء في بغداد.

ووفقاً لخلية الإعلام الأمني، فإنّ الكاظمي لم يُصب بأي أذى وهو بصحة جيدة، وقد توجه عقب الحادث بكلمة مصورة إلى العراقيين أشاد فيها بالقوات الأمنية والعسكرية العراقية واصفاً إياها بـ"البطلة"، وأنها تعمل على حماية واستقرار العراق، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاناً" على حد تعبيره.